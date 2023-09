Le Groupe Atlas Arteria est un propriétaire, exploitant et développeur mondial de routes à péage basé en Australie. La société possède un portefeuille de cinq routes à péage en France, en Allemagne et aux États-Unis. La Société détient une participation de 31,14 % dans le groupe de routes à péage Autoroutes Paris-Rhin-Rhône (APRR) en France. À l'activité APRR s'ajoute celle, plus petite, de l'Autoroute des deux lacs (ADELAC), qui se raccorde à APRR dans le sud-est de la France. Ensemble, APRR et ADELAC représentent environ 2 406 kilomètres de réseau autoroutier situé dans l'Est et le Sud-Est de la France. Aux États-Unis, elle détient une participation de 66,67% dans le Chicago Skyway, une route à péage de 12,5 kilomètres à Chicago et possède 100% de l'intérêt économique dans le Dulles Greenway, une route à péage de 22 kilomètres dans le Commonwealth de Virginie. En Allemagne, elle possède 100 % du tunnel Warnow dans la ville de Rostock, au nord-est du pays.

Secteur Autoroutes et voies ferrées