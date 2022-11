Atlas Copco voit toujours un ralentissement, mais rassure sur les perspectives des semi-conducteurs

Le fabricant de compresseurs, de pompes à vide et d'outils industriels a averti les investisseurs le mois dernier qu'il s'attendait à une demande plus faible à court terme après un troisième trimestre où ses commandes ont augmenté de 6 % à périmètre constant et où les bénéfices ont dépassé les prévisions du marché.

Cependant, un effondrement des commandes pour son activité Vacuum Technique, qui compte l'industrie des semi-conducteurs parmi ses principaux clients et représente environ un quart des revenus du groupe, a inquiété les investisseurs à l'époque.

Jeudi, la plus grande entreprise suédoise en termes de valeur boursière a organisé une journée des marchés financiers pour les investisseurs et Geert Follens, qui dirige le secteur d'activité, a déclaré que le carnet de commandes actuel de l'unité lui permettrait de faire "un bon bout de chemin dans la nouvelle année", tandis que les annulations n'étaient pas importantes par rapport à sa taille.

L'activité d'engrenages à vide de la société, qui est en concurrence avec des entreprises comme Pfeiffer Vacuum, est un indicateur important pour Atlas, car elle propose généralement une mesure prospective de la demande pour le groupe dans son ensemble.

M. Follens a déclaré qu'il s'attendait à une croissance continue de la part des producteurs de semi-conducteurs en Chine, qui représentent une énorme partie de la production mondiale et où les restrictions dues aux épidémies de COVID-19 ont entamé la production cette année, avec une stabilité croissante vue d'ici un trimestre.