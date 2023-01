Le bénéfice d'Atlas Copco est inférieur aux prévisions, les actions chutent

Le bénéfice d'exploitation ajusté de la société cotée la plus précieuse de Suède est passé à 8,03 milliards de couronnes suédoises (784,49 millions de dollars) contre 6,46 milliards un an plus tôt, alors que les analystes interrogés par Refinitiv avaient prévu en moyenne un bénéfice de 8,56 milliards.

Atlas prévoit de verser un dividende ordinaire de 2,30 couronnes par action, ce qui représente une forte baisse par rapport aux 7,60 couronnes versées l'an dernier, mais correspond à peu près aux attentes moyennes des analystes qui tablaient sur 2,28 couronnes.

(1 $ = 10,2359 couronnes suédoises)