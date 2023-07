Atlas Copco AB figure parmi les principaux groupes industriels mondiaux. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - compresseurs d'air et de gaz et groupes électrogènes (70,4%). Le groupe commercialise également des équipements de traitement de l'air comprimé (filtres, sécheurs, refroidisseurs, réservoirs d'air) ; - outillage industriel (16,2%) : meuleuses, ponceuses, outils à percussion, perceuses, taraudeuses, outils d'assemblage pneumatiques, visseuses, etc. ; - matériel de construction, de forage et de démolition (13,4%) : brises-roches pneumatiques et hydrauliques, marteaux perforateurs, engins de forage, chariots de mines, machines de sondage ascendant, etc. La répartition géographique du CA est la suivante : Suède (1,3%), Europe (25,9%), Asie et Océanie (38,6%), Amérique du Nord (25,5%), Afrique et Moyen Orient (4,5%) et Amérique du Sud (4,2%).

Secteur Machines et équipements industriels