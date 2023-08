Atlas Energy Solutions Inc. est un fournisseur d'agents de soutènement et de services logistiques pour l'industrie du pétrole et du gaz naturel dans le bassin permien de l'ouest du Texas et du Nouveau-Mexique. Le Dune Express est sa solution d'infrastructure de transport terrestre, qui, associée à sa flotte de camions et de remorques adaptés, permet d'offrir un service de transport terrestre de longue distance à l'industrie pétrolière et gazière. Le Dune Express est un système de transport terrestre longue distance pour la livraison d'agents de soutènement. Le Dune Express est un système de transport entièrement électrique d'une longueur de 42 miles. Le Dune Express vise à éliminer des millions de kilomètres parcourus par les camions dans la région permienne, ce qui permet d'éviter le trafic, les accidents, les blessures et les décès au sein des communautés où la société travaille. Elle a conçu ses opérations de camionnage et ses processus de livraison de manière à augmenter la capacité de charge utile quotidienne par camion par rapport aux moyens traditionnels. Elle propose une assistance sur le terrain 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et fournit des rapports en direct pour une visibilité opérationnelle totale. La société contrôle également la position du sable de fracturation dans le bassin permien.

Secteur Frêt aérien et logistique