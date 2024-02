Atlas Energy Solutions Inc. est un producteur de sable 100 mesh et 40/70 d'origine locale, utilisé comme agent de soutènement au cours du processus de complétion des puits. Les réserves de sable de la société sont situées dans les comtés de Winkler et de Ward, au Texas, dans le bassin permien, et ses activités consistent en des installations de production et de traitement de proppants, dont une installation près de Kermit, au Texas (l'installation de Kermit), une deuxième installation en cours de développement sur le site de Kermit, et une troisième installation près de Monahans, au Texas (l'installation de Monahans). Les installations de Kermit et de Monahans ont une capacité de production annuelle combinée de plus de 10 millions de tonnes. La société exploite également une plateforme logistique conçue pour améliorer la sécurité et la durabilité de l'industrie du pétrole et du gaz naturel dans le bassin permien. Cette plateforme comprend le Dune Express, une solution d'infrastructure de transport terrestre en cours de construction, associée à sa flotte de camions et de remorques adaptés.

Secteur Matériaux de construction