Atlas Global Brands Inc. annonce des changements dans ses opérations canadiennes

Atlas Global Brands Inc. continue de se concentrer sur la réduction des coûts, les économies et l'efficacité de la production. Dans le cadre de ces objectifs, la société cessera ses activités à son usine de Gunn, en Alberta, et liquidera les actifs de ses filiales directes et indirectes en propriété exclusive qui exploitent le site. Environ 50 employés ont été touchés par cette décision.

Toutes les activités de conditionnement ont été transférées sur le site de la société à Chatham, en Ontario, qui sert désormais de plaque tournante canadienne à la société pour le traitement des fleurs et des huiles domestiques et conformes aux BPF de l'UE destinées aux marchés internationaux, ce qui permet de centraliser la fabrication et de maximiser les capacités de production.