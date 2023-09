Atlas Insurance Limited est une société basée au Pakistan qui exerce des activités d'assurance générale. La société opère à travers quatre segments : Incendie et dommages aux biens ; Marine, aviation et transport ; Automobile, et Divers. Le segment Incendie et dommages aux biens propose une indemnisation à la personne ou à l'entreprise assurée en cas de perte ou de dommages aux biens assurés, c'est-à-dire les bâtiments, les stocks, les machines et autres contenus, causés par le feu et/ou la foudre pendant la période d'assurance. Son segment Marine, aviation et transport couvre la perte et/ou les dommages aux marchandises assurées transportées par mer, par air et par transit ferroviaire/routier. Le segment Automobile offre une couverture complète contre les dommages accidentels, le vol du véhicule et la responsabilité civile pour les dommages matériels et les dommages corporels et/ou le décès. Son segment Divers offre une gamme de couvertures, y compris l'argent, les accidents personnels, les récoltes, le bétail, le terrorisme, la garantie de fidélité, l'indemnisation des accidents du travail, la responsabilité civile et autres.