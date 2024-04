Atlas Lithium Corporation (Atlas Lithium) est une société d'exploration et de développement minier. La société se concentre sur l'avancement et le développement de son projet de lithium en roche dure, qu'elle détient à 100 % et qui est situé dans l'État de Minas Gerais au Brésil. Les projets miniers et les propriétés de la société sont situés au Brésil et son portefeuille de droits miniers pour les minéraux critiques et les batteries comprend environ 75 040 acres (304 km2) pour le lithium dans 64 droits miniers, 54 950 acres pour le nickel (222 km2) dans 15 droits miniers, 30 054 acres (122 km2) pour les terres rares dans sept droits miniers, 22 050 acres (89 km2) pour le titane dans sept droits miniers, et 13 766 acres (56 km2) pour le graphite dans trois droits miniers. Le projet Minas Gerais Lithium de la société consiste en plus de 52 droits miniers répartis sur 56 078 acres (227 km2) et principalement situés dans la province pegmatitique orientale du Brésil. La société détient également 100 % des parts de plusieurs concessions minières pour l'or et les diamants.

Secteur Exploitations minières et métallurgie