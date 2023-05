Atlas Lithium reçoit 20000000 $ us de financement non dilutif via une transaction de redevance

- La plus importante transaction de redevances sur le lithium au Brésil -

- La campagne de forage de 40 000 mètres en cours est entièrement financée -

Belo Horizonte, Brazil--(Newsfile Corp. - 4 mai 2023) - Atlas Lithium Corporation (NASDAQ : ATLX) (« Atlas Lithium » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer que la Société a versé une redevance dérogatoire brute de 3,0 % à Lithium Royalty Corp. (« LRC ») (TSX : LIRC) en échange d'une contrepartie en liquide initiale de 20 000 000 $ US (la « transaction ») reçue aujourd'hui. Ces fonds permettront d'accélérer le développement du projet de lithium de roche dure de classe internationale d'Atlas Lithium, situé dans la vallée du lithium dans l'État du Minas Gerais au Brésil. LRC est largement considérée comme la première société de redevances axée sur le lithium et a récemment réalisé un premier appel public à l'épargne très fructueux. Cette transaction est la plus importante à ce jour dans le domaine des redevances sur le lithium au Brésil et souligne la qualité des actifs minéraux d'Atlas Lithium. Les détails de la transaction se trouvent dans le rapport actuel sur le formulaire 8-K déposé aujourd'hui auprès de la Securities and Exchange Commission.

Marc Fogassa, président et chef de la direction d'Atlas Lithium, a commenté l'événement : « Il s'agit d'une transaction historique pour Atlas Lithium. M. Ernie Ortiz, président et chef de la direction de LRC, est l'un des investisseurs en lithium les plus expérimentés au monde. Dans le cadre de son contrôle préalable, il a rencontré notre direction et nos équipes opérationnelles, visité le site de notre projet Neves et assisté directement à notre campagne de forage. M. Ortiz milite en faveur de l'énergie propre depuis 2014, et c'est un privilège de pouvoir compter sur sa collaboration et celle de LRC pour soutenir notre croissance. Vingt millions de dollars représentent notre plus importante levée de fonds et renforceront solidement notre croissance continue. Il est important de noter que ce capital a été réuni de façon entièrement non dilutive : aucune action n'a été vendue. »

Atlas Lithium dispose actuellement de 10 foreuses actives délimitant les ressources en lithium du projet Neves, qui représente un ensemble de quatre concessions minières sur les 64 droits miniers de la société pour le lithium de roche dure. Un premier rapport sur les ressources minérales du projet Neves, établi conformément au règlement SK 1300 (le « rapport sur les ressources »), devrait être publié au milieu de l'année 2023. La société poursuivra sa campagne de forage après la publication du rapport sur les ressources et prévoit publier des mises à jour périodiques de ce rapport à mesure que d'autres données de forage seront obtenues.

La campagne de forage d'Atlas Lithium se concentre sur sa pegmatite phare, « Anitta », une formation de 1,1 km dont il a été prouvé qu'elle contient du spodumène de haute qualité, un minéral clé pour la production de lithium. Anitta reste ouverte parallèlement à la direction et en profondeur; la campagne de forage actuelle vise à déterminer les dimensions de la pegmatite. Récemment, la société a signalé qu'un puits de forage à Anitta avait repéré un recoupement de spodumène avec une lecture géochimique élevée de 4,40 % de Li 2 O. L'activité de forage à Anitta a donné lieu à de multiples cas de recoupements de spodumène frais à haute teneur situés près de la surface, une caractéristique qui est propice au développement d'une mine à ciel ouvert.

Récemment, Atlas Lithium a annoncé qu'elle avait reçu le rapport métallurgique final (le « rapport métallurgique ») de SGS Canada Inc. (« SGS ») concernant les études effectuées sur plusieurs mois sur un échantillon de minerai représentatif du projet Neves. Les résultats métallurgiques obtenus par SGS ont démontré une séparation très efficace, un taux de récupération élevé et des impuretés négligeables en utilisant des techniques standard et respectueuses de l'environnement de séparation en milieu dense (« SMD »). Le rapport métallurgique constituera un chapitre du prochain rapport sur les ressources. Une fois le rapport métallurgique achevé, SGS commencera à travailler sur une évaluation économique préliminaire (« AEP ») qui devrait être publiée environ deux mois après le rapport sur les ressources.

À propos d'Atlas Lithium Corporation

Atlas Lithium Corporation (NASDAQ : ATLX) se concentre sur l'avancement et le développement des projets de lithium de roche dure qu'elle détient à 100 % et qui consistent en 64 droits miniers répartis sur environ 75 040 acres (304 km2) situés principalement dans la région de la vallée du lithium de l'État du Minas Gerais au Brésil. Au total, Atlas Lithium détient 100 % des droits miniers pour la quasi-totalité des métaux utilisés dans les batteries, notamment le lithium (304 km2), le nickel (222 km2), les terres rares (122 km2), le titane (89 km2) et le graphite (56 km2), ainsi que des concessions minières pour l'or, les diamants et le sable. La société détient également environ 45 % d'Apollo Resources Corp. (société fermée; fer) et environ 28 % de Jupiter Gold Corp. (OTCQB : JUPGF; or et quartzite).

À propos de Lithium Royalty Corp.

Lithium Royalty Corp. (« LRC ») (TSX : LIRC) est une société de redevances axée sur le lithium qui possède un portefeuille diversifié à l'échelle mondiale de 31 redevances de revenu de qualité supérieure et du quartile supérieur relativement à des propriétés minières situées partout dans le monde, qui fournissent et devraient fournir des matières premières pour soutenir l'électrification du transport et la décarbonisation de l'économie mondiale. Notre portefeuille est axé sur des projets miniers à teneur élevée et à faible coût qui sont principalement situés dans des territoires de premier plan principalement en Australie, au Canada, en Amérique du Sud et aux États-Unis. LRC est signataire des Principes pour l'investissement responsable des Nations Unies, et l'intégration des facteurs ESG et de l'exploitation minière durable sont des éléments importants de notre analyse des investissements et de nos acquisitions de redevances.

Déclaration d'exonération

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de l'article 27A du Securities Act de 1933 et de l'article 21E du Securities Exchange Act de 1934. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les plans, les estimations et les projections actuels d'Atlas Lithium Corporation et de ses filiales (collectivement, « Atlas Lithium » ou la « société ») et sont assujettis à des incertitudes et à des risques inhérents qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent des énoncés prospectifs. Ces énoncés comprennent, entre autres, ceux concernant la croissance et la demande du marché et des secteurs d'activité ainsi que l'acceptation de produits nouveaux et existants; les projections relatives à la production, aux réserves, aux ventes, aux bénéfices, aux produits d'exploitation, aux marges ou à d'autres éléments financiers; les énoncés des plans, des stratégies et des objectifs de la direction pour les activités futures; les énoncés concernant la conjoncture économique ou le rendement futur; les incertitudes liées à l'exercice d'activités au Brésil, ainsi que l'ensemble des hypothèses, des attentes, des prédictions, des intentions ou des opinions concernant des événements futurs. Par conséquent, vous ne devriez pas vous fier indûment à ces énoncés prospectifs. Les facteurs suivants, entre autres, pourraient entraîner une différence entre les résultats réels et ceux indiqués dans les énoncés prospectifs : les résultats de l'analyse géotechnique en cours des projets; la conjoncture économique du Brésil; les conditions économiques générales, les événements géopolitiques et les changements réglementaires; la disponibilité des capitaux; la capacité d'Atlas Lithium à maintenir sa position concurrentielle; et la dépendance à l'égard de la direction clé.

D'autres risques liés à la société et à ses filiales sont décrits plus en détail à la rubrique « Facteurs de risque » du rapport annuel sur formulaire 10-K de la société déposé auprès de la SEC le 30 mars 2023. Veuillez également vous reporter aux autres documents déposés par la société auprès de la SEC, qui sont tous disponibles à l'adresse suivante : www.sec.gov. En outre, les énoncés prospectifs représentent les points de vue de la société uniquement à la date des présentes et ne sauraient être considérés comme représentant ses points de vue à une date ultérieure. La société décline expressément toute obligation de mettre à jour les énoncés prospectifs.

Le service des relations avec les investisseurs

Michael Kim ou Brooks Hamilton

MZ Group - MZ Amérique du Nord

+1 949 546-6326

ATLX@mzgroup.us

https://www.atlas-lithium.com/

@Atlas_Lithium

To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/164850