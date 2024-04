Atlas Salt Inc. est une petite société canadienne d'exploration minière. La société est engagée dans l'acquisition, l'évaluation, l'exploration et la production de propriétés minières à Terre-Neuve et au Labrador. La société détient 100 % du gisement de sel de Great Atlantic, stratégiquement situé dans l'ouest de Terre-Neuve, au milieu du marché robuste du sel de voirie de l'est de l'Amérique du Nord. Le projet comprend une vaste ressource homogène à haute teneur située à proximité d'un port en eau profonde. La société développe également le dôme de sel de Fischell's Brook, qui se trouve à environ 15 kilomètres (km) au sud de Great Atlantic, au cœur d'un centre d'énergie propre émergent. Le projet de gypse de Flat Bay de la société est situé à trois kilomètres au sud-ouest du gisement de sel de Great Atlantic, qui présente un début de production à ciel ouvert à partir du gisement Ace. Le projet est situé à côté d'infrastructures importantes, notamment un port en eau profonde, et Great Atlantic positionne Atlas au milieu du marché du déglaçage des routes de l'est de l'Amérique du Nord.

Secteur Matériaux de construction