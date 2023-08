Atlassian Corporation est une entreprise mondiale de logiciels qui conçoit, développe, octroie des licences et assure la maintenance de logiciels et fournit des services d'hébergement de logiciels. Ses produits comprennent Jira Software, Jira Align, Jira Service Management, Confluence, Trello, Atlassian Access et Bitbucket. Jira Software et Jira Work Management fournissent un système flexible de gestion du flux de travail qui aide à planifier, organiser, suivre et gérer le travail et les projets. Confluence est une plateforme de collaboration de contenu sociale et flexible utilisée pour créer, partager, organiser et discuter des projets. Trello est un produit de collaboration et d'organisation. Jira Service Management est un produit de service desk intuitif et flexible permettant de créer et de gérer des services pour les équipes des technologies de l'information, du service juridique et des ressources humaines. Bitbucket est un produit de gestion de code et de collaboration pour les équipes utilisant des systèmes de contrôle de version distribués. Il propose également des produits supplémentaires, notamment les apps cloud Atlassian et Crowd.

Secteur Logiciels