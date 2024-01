Atlassian Corporation conçoit, développe, octroie des licences et assure la maintenance de logiciels et fournit des services d'hébergement de logiciels. Les produits de la société comprennent les logiciels Jira et Jira Work Management, Confluence pour la création et le partage de contenu, et Jira Service Management pour les applications de service, de gestion et d'assistance aux équipes. Les logiciels Jira et Jira Work Management fournissent un système de gestion de projet qui relie les équipes techniques et commerciales. Confluence fournit un espace de travail connecté qui organise les connaissances de toutes les équipes pour faire avancer le travail. Jira Service Management est un produit de service desk qui permet de créer et de gérer des expériences de service pour une variété de fournisseurs d'équipes de service, y compris les technologies de l'information, les équipes juridiques et les ressources humaines. La plateforme Atlassian est la base technologique commune de ses produits qui permet de relier les équipes, les informations et les flux de travail. Sa plateforme Loom est une plateforme de messagerie vidéo qui aide les utilisateurs à communiquer par le biais de vidéos partageables.

Secteur Logiciels