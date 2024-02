Atmus Filtration Technologies Inc. opère, conçoit, fabrique et vend des filtres, des liquides de refroidissement et des produits chimiques. La société propose des produits pour les applications de première monte et de seconde monte, notamment des filtres à air, des filtres à carburant, des séparateurs d'eau et de carburant, des filtres à huile, des filtres hydrauliques, des liquides de refroidissement, des additifs pour carburant et d'autres systèmes de filtration, aux fabricants d'équipements d'origine, aux concessionnaires/distributeurs et aux utilisateurs finaux. La société propose une gamme complète de solutions de filtration qui permettent de réduire les émissions et d'assurer une meilleure protection des actifs. Elle s'adresse à une vaste clientèle sur des marchés très divers, notamment les segments des véhicules routiers et hors route, tels que le pétrole et le gaz, l'agriculture, l'exploitation minière, la construction, la production d'électricité, la marine et les marchés industriels. L'entreprise produit et vend des produits de marque Fleetguard identifiés au niveau mondial dans plus de 150 pays, notamment en Amérique du Nord, en Europe, en Amérique du Sud, en Asie, en Australie et en Afrique.

Indices liés Russell 2000