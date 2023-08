Atome Energy PLC est une société de production d'hydrogène vert et d'ammoniac basée au Royaume-Uni. La société est engagée dans la production et la distribution d'hydrogène vert et d'ammoniac. La société possède deux filiales d'exploitation, ATOME Paraguay basée au Paraguay et Green Fuel basée en Islande. Le projet d'hydrogène et d'ammoniac verts de la société est axé sur la production d'hydrogène et d'ammoniac. L'ammoniac (NH3) est produit à partir de combustibles fossiles par reformage à la vapeur du gaz naturel ou du charbon, ce qui représente la production mondiale d'hydrogène. La société propose ses services à une série d'applications, telles que la production agricole, l'industrie chimique et un transporteur liquide d'hydrogène.