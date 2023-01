MISES À JOUR COMMERCIALES : Blencowe obtient le feu vert pour les échantillons ; Cornish salue les résultats.

(Alliance News) - Ce qui suit est un tour d'horizon des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées mercredi et non rapportées séparément par Alliance News :

Blencowe Resources PLC - Société minière basée à Londres, axée sur le développement du projet de graphite Orom-Cross et du projet de nickel Akelikongo en Ouganda - A reçu l'approbation du ministère ougandais de l'énergie et du développement minéral pour exporter des matériaux de son projet de graphite Orom-Cross vers des installations d'essai chinoises. Cela permettra d'entreprendre un travail final de test métallurgique en vrac en 2023. "La Chine est actuellement le marché du graphite le plus mature au monde et l'établissement d'une relation d'écoulement là-bas serait très précieux pour nous, étant donné l'économie très attrayante d'Orom-Cross, qui présente déjà une VAN8 de 482 millions USD sur la base d'une durée de vie initiale de la mine de 14 ans, à partir de seulement 2 % de forage de notre ressource de graphite plus large", déclare le président exécutif Cameron Pearce.

Jangada Mines PLC - société minière basée à Londres et axée sur le Brésil - note que Blencowe a reçu l'approbation des autorités ougandaises pour l'exportation d'échantillons de graphite en vrac. Elle détient une participation de 9,5 % dans Blencowe.

Atome Energy PLC - Producteur et distributeur d'hydrogène vert et d'ammoniac basé à Leeds, Angleterre - Signe une lettre de mandat avec l'institution multilatérale d'investissement IDB Invest pour le financement de son installation d'hydrogène vert et d'ammoniac à Villeta, Paraguay. Déclare que IDB Invest accepte de fournir "certains" fonds de subvention pour les coûts de l'évaluation de l'impact environnemental et social. L'accord permettra également à IDB Invest d'accéder à des informations confidentielles et à des ressources financières pour effectuer toutes les vérifications préalables requises. "Le mandat d'IDB Invest est une étape importante dans la matrice de notre stratégie de financement, complémentaire au travail en cours avec notre conseiller financier Natixis et reflétant l'intérêt entrant croissant manifesté par des parties substantielles crédibles pour le financement de Villeta au niveau du projet", commente le directeur général Olivier Mussat.

Guanajuato Silver Co Ltd - producteur d'argent au Mexique - Clôture de la deuxième et dernière tranche de son offre de placement privé sans courtier, totalisant 8,5 millions de CAD, ou 5,2 millions de GBP, annoncée le 12 décembre. Émission de 4,1 millions d'unités pour un produit brut de 1,7 million CAD. "Le renforcement de notre bilan en ce moment nous donne la flexibilité de déployer des dépenses d'investissement ciblées dans des domaines spécifiques de notre activité qui, selon nous, s'avéreront rentables pour les actionnaires, alors que nous visons à accroître la production dans nos quatre mines d'argent au Mexique", déclare le président-directeur général James Anderson.

Cornish Metals Inc - Société d'exploration minière basée à Vancouver - Forage de 8 trous dans sa zone d'exploration Carn Brea South. Déclare que les trous de forage confirment des extensions en amont, près de la surface. Découvre une minéralisation d'étain à haute teneur dans la nouvelle zone "Wide Formation". "Les recoupements d'étain à haute teneur, peu profonds, du filon Great Flat, représentent une opportunité de définir des ressources minérales à proximité et près de la surface pour compléter celles que nous avons déjà identifiées à South Crofty", commente le PDG Richard Williams.

Longboat Energy PLC - société d'exploration et de production basée à Londres et axée sur la mer du Nord - déclare avoir obtenu de nouvelles licences dans le cadre du cycle d'octroi de licences APA 2022 en Norvège. "Nous sommes heureux d'avoir réussi à nous voir proposer ces licences supplémentaires à faible risque, qui pourraient ajouter une valeur substantielle à deux de nos zones principales où Longboat a déjà découvert des volumes importants en 2022. Nous sommes impatients de travailler avec nos partenaires pour tirer parti de ce succès et ajouter des volumes supplémentaires dans ces zones de développement émergentes", commente le PDG Helge Hammer.

Technology Minerals PLC - Société londonienne axée sur la création d'une économie circulaire pour les métaux de batterie - Nomme Nick Pickard au poste de directeur de la recherche et du développement, à compter du 3 janvier. Il possède plus de 30 ans d'expérience dans la conception, la fabrication et l'entretien de machines de recyclage, indique la société.

B&M European Value Retail SA - Chaîne de magasins de variétés basée au Luxembourg - Déclare que le directeur exécutif Simon Arora a acheté mardi 17,7 millions d'obligations garanties de premier rang à 3,625 %, arrivant à échéance en juillet 2025, au prix de 0,9485 GBP chacune.

UK Oil & Gas PLC - Société d'exploration et de production basée à Londres et axée sur le Royaume-Uni et la Turquie - Déclare que la coentreprise Resan, dans laquelle elle détient une participation de 50 %, a identifié une nouvelle accumulation potentielle de pétrole à faible profondeur, Pinarova. Elle prévoit en outre d'effectuer un forage au cours du premier trimestre de cette année. "La prospectivité de Pinarova, les volumes potentiels de cas de réussite et les coûts de forage modestes en font un projet attractif à court terme qui mérite d'être poursuivi. Nous soutenons activement notre opérateur AME pour que Pinarova-1 soit foré dès que possible en 2023 et, en cas de succès, que Pinarova-2 et/ou un puits d'évaluation Basur-4 soient forés à partir d'un nouveau site situé à 1 km à l'ouest de la découverte Basur-1", commente le PDG Stephen Sanderson.

Hurricane Energy PLC - société d'exploration et de production pétrolière - Enregistre une production moyenne de 8 464 barils de pétrole par jour pour 2022, en baisse par rapport aux 10 300 bopd de 2021. Signale des ventes annuelles de pétrole brut de 3,2 millions de barils, contre 3,6 millions de barils en 2021. Guides pour une production de 5 900 à 7 100 bopd en 2023. "L'année à venir apporte ses propres défis et nous cherchons à fournir à la fois des retours aux actionnaires à court terme, soit par l'aboutissement du processus de vente formel, soit avec un programme de retour de capital substantiel, ainsi que la création de valeur supplémentaire pour nos actionnaires", commente le PDG Antony Maris.

Wentworth Resources PLC - Société de production de gaz naturel axée sur la Tanzanie - Déclare que ERC Equipoise Ltd a évalué ses actifs pétroliers et gaziers dans une fourchette de 59 à 75 millions USD. Réitère qu'elle a signé un accord avec les Etablissements Maurel & Prom SA pour l'acquisition de la totalité de son capital social pour 32,5 pence par action. L'acquisition valorise Wentworth à environ 61,7 millions GBP. "Le conseil d'administration estime que l'évaluation souligne son point de vue selon lequel les conditions de l'acquisition sont justes et raisonnables, compte tenu notamment de la baisse substantielle des revenus prévue en 2023 en raison de l'épuisement du pool de coûts historiques. En outre, des dépenses d'investissement importantes sont nécessaires pour maintenir, sans parler d'augmenter, la production du seul actif non monétaire de la société", commente le président Tim Bushell.

