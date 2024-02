ATOME Energy PLC est une société de production d'hydrogène et d'ammoniac verts basée au Royaume-Uni. La société se concentre sur la production, la commercialisation et la distribution d'hydrogène vert et d'ammoniac. Les projets de la société comprennent l'Islande, le Paraguay, Atome Mobility et l'Amérique centrale. La société, par l'intermédiaire de sa filiale islandaise, Green Fuel ehf, développe une installation d'ammoniac vert d'une capacité maximale de 100 mégawatts (MW). La société est engagée dans la mise en place d'un projet d'hydrogène et d'ammoniac verts de 420 MW au Paraguay. Le projet ATOME Mobility fournit une solution d'énergie propre pour le transport routier lourd et le transport maritime, deux industries difficiles à abattre où les batteries alternatives ne peuvent pas fournir de solutions efficaces en utilisant la technologie actuelle, et accélère l'adoption mondiale d'un transport sans émissions. Les filiales de la société comprennent ATOME Limited, Green Fuel ehf et TOME Paraguay S.A.