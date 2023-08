Atomera Incorporated est une société de licences de technologies et de matériaux semi-conducteurs. La société se concentre sur le déploiement de sa technologie brevetée, éprouvée sur le silicium, dans l'industrie des semi-conducteurs. La technologie de la société, Mears Silicon Technology (MST), est un film mince de silicium remanié, d'une épaisseur typique de 100 à 300 angströms (ou environ 20 à 60 cellules atomiques de silicium). La MST peut être utilisée pour améliorer le canal des transistors de type CMOS (complementary metal-oxide semiconductor). Le TMS peut être largement incorporé dans les types les plus courants de produits semi-conducteurs, y compris les circuits intégrés analogiques, logiques, optiques et de mémoire. Le MST peut être mis en œuvre à l'aide d'équipements déjà déployés dans les installations de fabrication de semi-conducteurs et est complémentaire d'autres technologies de nano-échelle déjà prévues dans la feuille de route de l'industrie des semi-conducteurs. Les clients et partenaires de la société comprennent des fonderies, des fabricants de dispositifs intégrés et des fabricants de semi-conducteurs sans usine.