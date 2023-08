Atomic Minerals Corporation a annoncé qu'elle avait temporairement interrompu la phase I du programme de forage sur la propriété uranifère de Harts Point, dans le comté de San Juan, au sud-est de l'Utah, à la demande du Bureau of Land Management (BLM). La société prévoit de pouvoir reprendre l'exploration de Harts Point sous peu et s'engage à tenir ses actionnaires au courant des derniers développements au fur et à mesure qu'elle poursuit l'exploration de cette région très prometteuse.