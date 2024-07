Atomo Diagnostics Limited est une société de dispositifs médicaux basée en Australie. La société fournit des dispositifs intégrés de tests de diagnostic rapide (TDR) au marché mondial du diagnostic. Les dispositifs brevetés de la société simplifient les procédures de test, améliorent la facilité d'utilisation et la fiabilité des applications de tests rapides sur le lieu de soins (POC) et à domicile. La société a commercialisé un certain nombre de produits sur les marchés internationaux et a conclu des accords d'approvisionnement pour des applications de test ciblant les maladies infectieuses, notamment le COVID-19, le VIH, la différenciation entre virus et bactéries et la santé féminine. Ses produits comprennent l'autotest VIH Atomo, le test VIH AtomoRapid (1 et 2) et le test de grossesse ATOMONOW. L'autotest Atomo HIV est un test de diagnostic rapide (TDR) intégré, basé sur le sang, pour le dépistage du VIH, qui fournit des résultats en 15 minutes. Son AtomoRapid HIV (1&2) intègre plusieurs composants de test dans la plateforme du dispositif. AtomoRapid HIV (1&2) nécessite une petite goutte de sang pour donner des résultats en 15 minutes.