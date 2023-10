Aton (ex-Hybrigenics): sa filiale Stemcis part à la conquête de l'Amérique

Aton (ex-Hybrigenics, +4,41% à 0,05 euro) est en hausse ce matin après l’annonce l'ouverture de la succursale américaine de sa filiale Stemcis, spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de kits de lipofilling (technique de greffe autologue de tissu adipeux). La société annonce une première commande de 1 000 kits. Avec l'aide de son partenaire américain Triana Group, Stemcis participe à un roadshow (présentations commerciales) à travers plusieurs états américains pour rencontrer et collaborer avec des chirurgiens éminents.



L'équipe Stemcis sera disponible pour leur présenter les kits, spécialement conçus pour optimiser leurs pratiques, et discuter des opportunités de collaboration. Ce roadshow débutera le 23 octobre 2023 et couvrira plusieurs villes à travers les États-Unis, notamment Dallas, New-York, Atlanta, Tampa et Cincinnati.