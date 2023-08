ATOS : AlphaValue abaisse son objectif de cours

AlphaValue a annoncé lundi avoir réduit son objectif de cours sur Atos, qu'il ramène à 10,2 contre 21,1 euros jusqu'ici, tout en renouvelant sa recommandation d'achat sur le titre.



Dans une note de recherche, le bureau d'études justifie sa décision par la dégradation du flux de trésorerie du groupe technologique et par le risque de dilution associé au projet d'augmentation de capital de 900 millions d'euros.



S'il estime que la cession de Tech Foundations constitue une 'bonne nouvelle', tout comme son prix d'achat annoncé à deux milliards d'euros, le cabinet parisien juge que cette levée de fonds, mais aussi le projet visant à élimer environ un milliard d'euros de besoins en fonds de roulement, représentent des surprises bien moins positives.



Concernant Eviden, la filiale de cybersécurité appelée à être scindée, AlphaValue souligne que l'entité affichera un endettement net de 1,9 milliard d'euros, soit 3,9 fois son Ebitda, un ratio qui devrait être ramené à 2x à horizon 2025 sur la base d'un scénario de redressement que l'analyste juge 'ambitieux' dans une période qui s'annonce selon lui 'instable'.



'Atos est clairement pénalisé par une perte de confiance qui fait suite à toutes les déceptions ayant émaillé les derniers exercices', conclut-il. 'Il n'y a rien à espérer jusqu'au lancement de l'augmentation de capital'.



