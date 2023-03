Atos : BofA relève sa recommandation à l'achat

Bank of America a relevé lundi sa recommandation sur le titre Atos de 'neutre' à 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 13,8 à 21 euros représentant un potentiel haussier de 50%.



Si l'intermédiaire reconnaît qu'Atos n'en est qu'au tout début d'un parcours de restructuration jugé encore très incertain, il souligne que les mesures déjà prises par l'équipe de management commencent à porter leurs fruits.



BofA en veut pour preuve les dernières perspectives dévoilées par le groupe technologique, qu'il considère comme 'moins négatives' que celles qui avaient été présentées lors de la journée investisseurs de juin 2022.



L'analyste note par ailleurs que le cours de Bourse reste très en-deçà de ses plus hauts de l'année 2020 (79 euros), et ce même s'il a presque doublé entre septembre dernier et aujourd'hui.



Le professionnel dit désormais percevoir un profil risque/rendement attractif sur le titre, avec un potentiel haussier qui pourrait selon lui atteindre près de 100% en cas de réussite de son projet de monétisation de la filiale de cybersécurité Evidian.



