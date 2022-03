Atos : Invest Securities abaisse son objectif de cours

Invest Securities réaffirme son opinion 'achat' sur Atos avec un objectif de cours revu de 60 à 44 euros, revenant en détail sur le dossier du groupe informatique 'même si le moment peut sembler mal choisi au regard du contexte'.



'L'arrivée de R. Belmer début 2022 n'a pas permis d'enrayer la spirale boursière baissière, ce dernier menant à pas de charge une réorganisation qui ne fait que détricoter la stratégie de son prédécesseur et dresse un constat alarmant de la situation', reconnait-il.



'Pour autant, la valorisation doit-elle être divisée par quatre par rapport à son niveau de début 2018 alors que le groupe n'a aucune exposition à la Russie ?', nuance l'analyste, qui juge cela excessif et est 'persuadé plus que jamais de la similitude avec Gemalto'.



