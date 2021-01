Atos : Invest Securities n'est plus à l'achat sur le titre

Invest Securities estime que la confirmation par Atos et DXC de discussions préliminaires en vue de l'acquisition du second par le premier nous surprend, au regard de la stratégie communiquée par Atos il y a 6 mois et de la priorité donnée à l'accélération de la croissance organique.



' En effet, DXC, centrée sur l'infogérance, est une société en difficulté, dont l'acquisition pourrait être très relutive mais risquerait d'entrainer un derating du titre en raison d'un affaiblissement de son potentiel de croissance ' indique l'analyste.



' Dans l'attente d'une communication de la société sur la réalisation ou non de cette opération, nous passons sous revue contre achat ' rajoute Invest Securities. L'objectif de cours est également sous revue contre 90 E.



