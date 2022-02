Atos : Oddo abaisse légèrement son objectif de cours

Oddo maintient sa recommandation 'neutre' sur Atos, tout en abaissant légèrement son objectif de cours sur le titre, de 30 à 29 euros.



Le bureau d'analyses fait part de dépréciations significatives d'actifs d'un montant total de 2,4 MdsE, qui auront toutefois 'un impact économique limité', juge-t-il.



Atos devrait dévoiler ses objectif 2022 le 28 février avant que le directeur général ne présente à son tour, au cours du 2e trimestre, un nouveau plan stratégique intégrant des changements d'organisation dans les activités Tech Foundation, Digital Services et Big Data & Security.



Enfin, le management d'Atos a indiqué ne pas avoir de nouvelles informations concernant le process de cession des actifs legacy précédemment identifiés (Unify, Traditional data hosting). 'Nous notons même un ton prudent de la part du CEO, qui évoque une cession ' si possible ' de ces actifs', note Oddo.



Le broker conclut son analyse en indiquant que si les provisions et dépréciations d'actifs peuvent paraître significatives, 'elles sont finalement logiques/attendues dans le cadre d'un changement de CEO et compte tenu de l'historique comptable d'Atos'.



