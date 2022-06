Atos : Oddo reste à sous-performance avant le CMD

Oddo BHF réitère son opinion 'sous-performance' sur Atos malgré un objectif de cours rehaussé de 21,5 à 23 euros, le bureau d'études considérant que 'le risk/reward ne semble toujours pas favorable en amont du CMD' du 14 juin prochain.



'Le CMD fait l'objet d'une attente croissante de la part du marché, en vue d'annonces à la fois sur des changements de périmètre et sur les perspectives de redressement des performances opérationnelles à court et moyen termes', prévient-il.



'Nous restons prudents sur ces deux sujets tant le process de cession du legacy nous semble compliqué et car il sera difficile pour le groupe de se rapprocher des performances de 2018-19', juge l'analyste qui réduit ses estimations et pense la valorisation 'trop riche'.



