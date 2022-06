Atos : Stifel abaisse fortement son objectif de cours

L'analyste réduit à nouveau sensiblement ses estimations à la suite de la présentation par le groupe informatique d'un plan de scission.



' Atos prévoit d'investir 0,9 milliard d'euros au cours des exercices 22-23 et 400 millions d'euros et 200 millions d'euros supplémentaires au cours des exercices 24 et 25-26, pour un total de 1,5 milliard d'euros (contre une capitalisation boursière actuelle de la société de 1,6 milliard d'euros) ' indique Stifel.



Compte tenu de l'ampleur de la transformation, de l'investissement initial et du retard dans les premiers signes des bénéfices du redressement, Stifel maintient sa note à conserver avec un objectif en forte baisse à 15 E (contre 30 E).



' Nous réduisons nos estimations pour la période 2022-26E de ~8% pour le chiffre d'affaires et de ~37% pour le bénéfice opérationnel ajusté ' rajoute l'analyste.



' Les prévisions pour l'exercice 22 sont les suivantes : (1) croissance du chiffre d'affaires du CC de -0,5% à +1,5%, (2) une marge opérationnelle de 3% à 5% et (3) un FCF de -150 millions d'euros à +200 millions d'euros '.



