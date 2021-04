Atos : UBS dégrade sa recommandation

UBS a annoncé mercredi avoir dégradé sa recommandation sur le titre Atos, qu'il fait passer de 'achat' à 'neutre', jugeant les objectifs de moyen terme de plus en plus 'lointains'.



Le courtier suisse - qui abaisse également son objectif de cours de 81 à 60 euros - explique percevoir des risques autour du redressement de l'activité prévu cette année.



'La lenteur du début d'année rend les objectifs pour l'exercice 2021 vulnérables et remet en question la capacité du groupe à atteindre ses objectifs de moyen terme', estime le broker.



