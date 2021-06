Communiqué de presse

« Topaze » : un nouveau calculateur au CCRT, co-conçu par Atos et le CEA, pour relever les défis du calcul haute performance et du traitement de données

Paris, France – le 23 juin 2021 - Le CEA et ses partenaires du Centre de calcul recherche et technologie (CCRT) ont investi dans un nouveau supercalculateur, nommé « Topaze », basé sur la solution BullSequana XH2000 d’Atos et installé dans le Très grand centre de calcul du CEA (TGCC1) à Bruyères-le-Châtel en Essonne. Il sera ouvert aux premiers utilisateurs fin juin 2021 pour démarrer la phase de « grands challenges » correspondant à des simulations de très grande ampleur.

Acquis suite à un appel d’offres, « Topaze » fait partie de la gamme de supercalculateurs HPC d’Atos, issus de la R&D menée conjointement par Atos et la Direction des applications militaires (DAM) du CEA. Il dispose d’une puissance de calcul crête de l’ordre de 8,8 petaflops2.

Ce nouveau calculateur comprend une partition généraliste de 864 nœuds équipés des derniers processeurs AMD EPYC Milan 7763, une partition accélérée de 48 nœuds s’appuyant sur des processeurs Nvidia A100 ainsi que 4 nœuds de très grande mémoire. Un système de stockage DDN3 disposant d’une capacité d’environ 3 petaoctets et d’une bande passante de 280 gigaoctets/s vient compléter la partie calcul.

En tant que partenaires du CCRT, les équipes d’ArianeGroup, du CEA, du Cerfacs, d’EDF, de France Génomique, d’IFPEN, de l’Ineris, d’Ingeliance, de l’IRSN, de L’Oréal, de Michelin, de l’Onera, du groupe Safran, du Synchrotron SOLEIL, de TechnicAtome, de Thales Defence Mission Systems, de Thales Alenia Space et de Valeo accéderont ainsi à des ressources de calcul et de traitement de données de toute dernière génération, nécessaires à la réussite de leurs projets.

La simulation numérique haute performance est un atout indispensable pour l’innovation, et ce dans de nombreux domaines tels que les études sur le développement des nouveaux moteurs d’avions et d’hélicoptères, les technologies de la transition énergétique et écologique, la conception et la sûreté des réacteurs nucléaires, l’analyse des risques environnementaux, la conception de nouveaux satellites « flexibles », l’étude des protéines et le décryptage du génome, la conception et la fabrication de pneumatiques et de systèmes intégrés pour automobiles, la recherche de nouveaux matériaux, ou encore le développement de produits cosmétiques plus respectueux de l’environnement.

Le modèle de partenariat du CCRT, mis en place depuis 2003, a démontré sa capacité à répondre de façon durable et adaptée aux besoins croissants des industriels. Il propose une offre riche en compétences dans le domaine des calculs et traitements de haute performance, qui allie sécurité, innovation, souplesse dans l’utilisation des moyens. Ce modèle s’appuie sur une dynamique d’échanges entre les partenaires afin de partager besoins et retours d’expérience.

Topaze, le nouveau calculateur du CCRT ©CEA

1 Le Très grand centre de calcul du CEA (TGCC) est une infrastructure opérée par les équipes du centre DAM Île-de-France et conçue pour accueillir des supercalculateurs, avec tous les moyens et services informatiques adaptés aux traitements numériques haute performance.

2 1 million de milliards d’opérations par seconde.

3 DataDirect Networks.

