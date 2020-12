Atos a finalisé l’acquisition d’Edifixio, une entreprise française de conseil et d’intégration Cloud et Salesforce. Fort du récent lancement d’Atos OneCloud, une initiative unique pour accélérer de manière pro-active la migration de ses clients vers le Cloud à travers un guichet unique d’offres, Atos renforce ainsi sa position de leader dans le domaine des services de Cloud Public et Salesforce sur le marché français, en accueillant les 370 consultants d’Edifixio au sein de ses équipes.