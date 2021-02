ATOS : accélère sa décarbonation

Atos a relevé ses ambitions en matière de décarbonation afin d'atteindre " zéro émission nette " d'ici 2028. Le groupe s'engage ainsi à réduire de 50 % les émissions mondiales de carbone sous son contrôle et son influence d'ici 2025et de compenser toutes ses émissions résiduelles d'ici 2028. Les nouvelles ambitions d'Atos anticipent de 22 ans l'objectif " zéro émission nette " fixé par l'Accord de Paris, qui vise à limiter la hausse des températures à 2°C à l'horizon 2050, par rapport aux niveaux pré industriels, et de 7 ans l'objectif qu'il s'était initialement fixé (2035).



D'autre part, cela permettra également à Atos d'atteindre avec 5 ans d'avance l'objectif fixé par la trajectoire la plus stricte de l'initiative Science Based Targets (SBTi) en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, visant à limiter la hausse du réchauffement climatique à 1,5°C à l'horizon 2050, par rapport aux niveaux pré industriels. Ces engagements réduisent de 5 ans l'objectif que le groupe s'était initialement fixé (2030).



La décision d'Atos de relever ses ambitions est motivée par le succès de ses plans de décarbonation, qui se sont traduits à ce jour par une réduction de 15 % de ses émissions mondiales de carbone en 2020 (de 3,3 à 2,8 millions de tonnes de CO2), dont 10 % de baisses structurelles, au-delà de l'effet conjoncturel lié à la crise sanitaire.



Ce nouvel objectif encore plus ambitieux reflète également l'engagement d'Atos à accélérer les efforts de décarbonation de ses clients.