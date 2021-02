ATOS en forte hausse : l'abandon du projet de rapprochement avec DXC apprécié

Atos avait vu grand, trop grand en envisageant de se rapprocher de son concurrent américain DXC Technology au début du mois de janvier. Le spécialiste français de la transformation numérique des entreprises aurait proposé plus 10 milliards de dollars pour le groupe né en 2016 de la fusion de l'activité de services informatiques de Hewlett Packard Enterprise et de Computer Sciences Corporation, un montant supérieur à sa propre capitalisation d’alors : 7,3 milliards d'euros. Résultat, l’action Atos avait chuté de 13% lors de cette séance.



Aujourd'hui, le titre Atos (+4,01% à 68 euros) affiche la deuxième plus forte hausse du CAC 40 après avoir renoncé à ce projet.



" L'abandon de cette opération, très peu appréciée par le marché car elle ne cadrait pas avec la stratégie d'accélération de la croissance organique, laisse un potentiel d'appréciation à court terme. Le groupe va devoir choisir d'autres voies et risque de faire face à un certain scepticisme du marché après cette opération ", explique Invest Securities.



Le conseil d'administration d'Atos a décidé à l'unanimité de ne pas poursuivre une éventuelle transaction avec DXC Technology, a indiqué le groupe français dans un communiqué d'une ligne.



Le groupe américain a pour sa part indiqué qu'il considérait l'offre du français inadaptée et manquant de certitude en comparaison avec la valeur qu'il peut générer de manière autonome en réalisant sa transformation. Après avoir partagé certaines informations de haut niveau afin d'aider Atos à comprendre pourquoi le conseil d'administration estime que la proposition a sous-évalué DXC, Atos et DXC se sont mis d'accord pour arrêter les discussions.