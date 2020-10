Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Atos a finalisé l’acquisition de digital.security, une filiale du groupe Econocom et un acteur indépendant de premier plan dans le domaine de la cybersécurité en France et au BeLux. Avec cette acquisition, Atos renforce ses services mondiaux de cybersécurité et consolide sa position de leader sur le marché.Combinés aux capacités opérationnelles et aux technologies d'Atos, les 250 experts et consultants qualifiés de digital.security vont renforcer l'approche de bout-en-bout du groupe Atos, qui accompagnera ses clients à toutes les étapes de leur parcours numérique, et continuera à promouvoir la résilience et la protection de la vie privée dès la conception (" by design ").Atos bénéficiera également d'un atout essentiel dans la lutte contre les menaces et les vulnérabilités de l'IoT grâce au CERT-DS développé par digital.security, le premier CERT (Computer Emergency Response Team) européen doté d'un laboratoire pour tester la sécurité des dispositifs IoT – notamment grâce à des capacités de rétro-ingénierie matérielle et logicielle, de désassemblage ou de décodage des signaux de radiofréquence.