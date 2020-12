Atos a finalisé l'acquisition d'Eagle Creek Software Services (Eagle Creek), une société américaine de conseil en technologie et management spécialisée dans les implémentations Salesforce pour ses clients. Les services d'Eagle Creek, combinés à ses 250 experts et leurs 700 certifications Salesforce et CRM, viennent renforcer le portefeuille de solutions d'Atos en matière de relation client d'entreprise, de développement d’applications de bout en bout et de business intelligence.