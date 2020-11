Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Atos lance Atos OneCloud, une initiative pour accélérer de manière pro-active la migration de ses clients vers le Cloud à travers un guichet unique d'offres, des capacités sectorielles spécifiques de mise sur le marché et une organisation dédiée. Atos OneCloud permettra aux entreprises de bénéficier de tout le potentiel du Cloud grâce à l'optimisation de leurs processus métiers et la modernisation de leurs applications, les rendant plus agiles, plus mobiles, plus axées sur les données et plus centrées sur leurs clients.Soutenu par 2 milliards d'euros d'investissements sur 5 ans, Atos OneCloud sera fourni dans des environnements de Cloud public, privé ou hybride, hautement sécurisés et décarbonés.L'ambition principale d'Atos OneCloud est de générer des avantages commerciaux concrets pour les entreprises, qui soient adaptés à leur secteur d'activité. Atos entend ainsi répondre à leurs enjeux spécifiques et s'adapter à leur niveau de maturité en matière de transformation Cloud, que leur démarche soit fondamentale, opportuniste, stratégique ou transformationnelle. D'autre part, Atos OneCloud est conçu pour être modulaire, permettant aux clients de migrer leur environnement entier vers le Cloud, ou bloc par bloc.