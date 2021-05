ATOS : et le port d'Esbjerg lancent un projet de décarbonation

Atos et le port d'Esbjerg, l'un des plus grands ports de Scandinavie, ont annoncé aujourd'hui un projet de co-innovation visant à créer un port neutre en carbone et apporter une solution de décarbonation ambitieuse aux entreprises.



Le port d'Esbjerg et Atos collaborent pour créer une solution trimodale qui contribuera à la réduction des émissions de carbone dans les réseaux de transport. Les entreprises logistiques maritimes, ferroviaires et routières auront la possibilité d'être proactives dans leurs stratégies de décarbonation, en choisissant le mode et l'itinéraire ayant l'empreinte carbone la plus faible et, dans le même temps, en tirant parti des économies de coûts grâce à la coopération avec le port.



Atos fournira au port d'Esbjerg une solution IoT (Internet des objets) intégrée et de bout en bout reposant sur une analyse intelligente et performante des données avec des composants d'intelligence artificielle intégrés tels que l'apprentissage automatique et les réseaux neuronaux. Grâce à l'IA, la solution trimodale intégrera toutes les demandes de fret dans une plateforme analytique, y compris les itinéraires disponibles, et calculera l'empreinte carbone en fonction des différents modes et itinéraires de transport. Ainsi, la solution permettra aux entreprises de sélectionner le mode de transport et l'itinéraire avec l'empreinte carbone la plus faible, en tenant compte du temps et du coût.