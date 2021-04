ATOS : lesté par UBS

Atos (-0,70% à 57,08 euros) enregistre l'une des plus fortes baisses de l'indice CAC 40, lesté par UBS qui a abaissé sa recommandation d'Achat à Neutre. L'objectif de cours a été réduit de 81 euros à 60 euros. " Ayant introduit de nouveaux objectifs à moyen terme seulement l'année dernière, tout échec en 2021 est susceptible de soulever des inquiétudes quant à leur réalisation ", explique le bureau d'études



Ce dernier s'inquiète en particulier de la possibilité d'atteindre l'objectif d'une amélioration de la conversion de la trésorerie à plus de 60 % de l'EBIT d'ici 2024. Les prévisions de cette année pour 550 à 600 millions d'euros impliquent une conversion similaire de 51-52 % à celle de 51 % observée en 2019 et 2020.



Le broker ajoute que le début d'année mou d'Atos augmente le risque que l'objectif de croissance organique de 1,5-2% intégré dans son objectif global de 3,5-4,0% ne soit pas atteint.