ATOS : se renforce dans la cybersécurité avec le rachat de l'allemand Cryptovision

En parallèle à la publication de son chiffre d'affaires du premier trimestre, Atos a dévoilé plusieurs acquisitions, dont celle de Cryptovision GmbH, un spécialiste des produits et solutions cryptographiques de pointe pour la sécurisation des identités numériques. Cette acquisition vient renforcer le portefeuille de produits de cybersécurité d’Atos ainsi que les activités de l'entreprise sur le marché du secteur public et de la défense en Europe.



Cryptovision conçoit, développe et met en œuvre des logiciels de cryptographie, des solutions de sécurité et des produits matériels (hardware). Ses solutions sont fabriquées en Allemagne, certifiées par l'Office fédéral de la sécurité de l'information allemand (BSI) et accréditées par l'OTAN.



Le rapprochement des deux sociétés permettra de nombreuses synergies commerciales. Atos bénéficiera du solide réseau de revendeurs et des partenariats technologiques mondiaux de Cryptovision sur les marchés de l'identification électronique. Cryptovision, pour sa part, bénéficiera de la relation de confiance d'Atos avec les différents clients gouvernementaux européens et de la capacité du groupe à fournir des solutions de bout en bout, à l'échelle nationale et internationale.