ATOS plonge après la découverte d'erreurs comptables aux Etats-Unis

Atos accumule les déboires depuis le début de l'année : projet d'acquisition de l'américain DXC Technology jugé trop ambitieux et finalement abandonné, résultats 2020 mitigés et ce matin, réserve des commissaires aux comptes. Ces soupçons d'irrégularités comptables dans la reconnaissance des revenus de deux filiales américaines entraînent une chute de 13,86% à 57,30 euros de l'action du spécialiste de la transformation digitale des entreprises.



Elle perd 25% depuis le début de l'année, sous-performant nettement celle de son concurrent Capgemini, qui a gagne 16%.



Le titre Atos semblait pourtant se reprendre en Bourse ces derniers jours après avoir digéré les mauvaises nouvelles du début 2021. Mais l'incertitude crée par les révélations de ce matin est "clairement négative", ainsi que le souligne UBS. Citigroup a pour sa part jeté l'éponge et dégradé sa recommandation à Neutre, selon Reuters. L'analyste rappelle la baisse de la confiance des investisseurs vis-à-vis du management depuis le projet de rachat de DXC Technology.



Les entités mises en cause par les commissaires aux comptes, Atos IT Solutions and Services Inc. et Atos IT Outsourcing Services LLC, représentent environ 11% du chiffre d'affaires consolidé et 9% de la marge opérationnelle consolidée.



Ils ont identifié " plusieurs points de faiblesses du contrôle interne relatif au processus d'élaboration de l'information financière et à la comptabilisation du chiffre d'affaires conformément à la norme IFRS 15, qui ont conduit à constater plusieurs erreurs comptables, ainsi qu'un risque de contournement des contrôles ".



Se voulant rassurant, Atos a indiqué qu'aucune anomalie n'a été identifiée à ce jour sur les deux entités américaines qui serait significative pour les comptes consolidés.



Afin de lever le doute, la direction du groupe a fait appel à des cabinets externes qui ont réalisé des travaux complémentaires. Pour autant, Atos n'a pas pu " réaliser dans le calendrier l'ensemble des travaux nécessaires afin d'obtenir des éléments suffisants et appropriés sur la comptabilisation du chiffre d'affaires et des comptes associés de ces deux entités US, et sur l'absence d'anomalies significatives pour les comptes consolidés ".