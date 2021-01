ATOS : plonge de plus de 10% après avoir confirmé s'intéresser à l'américain DXC

Suite aux récentes rumeurs de marché concernant une transaction potentielle impliquant Atos (-10,39% à 67,42 euros), la société confirme avoir approché DXC Technology concernant une transaction amicale potentielle. Plus tôt ce matin, Reuters, citant deux sources proches du dossier, avait indiqué que le spécialiste français de la transformation numérique des entreprises avait proposé plus 10 milliards de dollars pour racheter son concurrent américain.



Atos a indiqué que ce rapprochement permettrait la création d'un leader des Services Digitaux bénéficiant d'une envergure mondiale, et combinant leurs talents et capacité d'innovation respectives.



DXC Technology est née en 2016 de la fusion de l'activité de services informatiques de Hewlett Packard Enterprise et de Computer Sciences Corporation. Comme Atos, elle est spécialisée dans la transformation digitale des entreprises. Cette acquisition lui permettrait de se renforcer aux Etats-Unis.



" Dans l'évaluation de cette opportunité, Atos appliquera la discipline financière qu'il a toujours respectée dans sa stratégie d'acquisitions. À ce stade, il n'existe aucune certitude que cette approche débouchera sur un accord ou une transaction " a précisé la société.



La société communiquera ultérieurement en tant que de besoin.