ATOS :, plus forte baisse du CAC 40 à la mi-séance du mercredi 28 octobre 2020

(-7,12% à 58,16 euros)Les SSII sont particulièrement sous pression ce matin. Par ailleurs, Atos a annoncé que le 27 octobre dernier, un jury formé par un tribunal américain du district Sud de New York a déclaré Syntel, qui fait désormais partie d'Atos, responsable de détournement de secrets commerciaux et de violation de droits d'auteur et a spécifié un montant de dommages-intérêts dû à Cognizant et à sa filiale TriZetto d'environ 855 millions de dollars. L'affaire a débuté en 2015 entre Syntel et TriZetto et précédait l'acquisition de Syntel par Atos en 2018.Atos a déjà déposé une requête contestant la validité des allégations de TriZetto, et va immédiatement déposer une autre requête pour contester le verdict.