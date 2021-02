ATOS (+1,33% à 63,80 euros)

Atos a annoncé ce matin avoir finalisé l'acquisition de Profit4SF, une société néerlandaise de conseil en technologie et gestion d'entreprise spécialisée dans les implémentations Salesforce pour ses clients aux Pays-Bas. Fondée en 2013 et basé à Utrecht, celle-ci compte plus de 30 employés, qui possèdent collectivement plus de 160 certifications Salesforce.