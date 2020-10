ATOS : se renforce dans la cybersécurité

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Atos a annoncé avoir conclu un accord en vue d'acquérir SEC Consult Group, un grand fournisseur mondial de services de conseil en cybersécurité. Atos entend ainsi renforcer sa position dans la région DACH (Allemagne, Autriche, Suisse) avec plus de 600 experts et confirmer sa place de numéro 1 en Europe. " Cette transaction sera l’occasion pour SEC Consult d’atteindre de nouveaux marchés et d'acquérir une nouvelle clientèle à l'échelle mondiale " a précisé le groupe français.SEC Consult est spécialisé dans la fourniture de services de conseil en cybersécurité, de tests d'intrusion, d'opérations en red teaming et d'évaluation technique dans les régions DACH, APAC (Singapour, Thaïlande, Malaisie) et en Amérique du Nord.Atos bénéficiera plus particulièrement des capacités de SEC Consult en tests d'intrusion, opérations de red teaming et réponse aux incidents, tandis que SEC Consult profitera de la vaste expertise d'Atos et de son positionnement parmi les leaders des services de sécurité gérés.La finalisation de la transaction est prévue avant la fin de l'année, sous réserve de l'obtention des approbations antitrust.