Agfa s’associe à Atos pour mener à bien sa transformation numérique

Paris, France ; Mortsel, Belgique – Le 7 avril 2022 – Atos et Agfa ont annoncé aujourd’hui la conclusion d’un partenariat majeur prévoyant qu’Atos accompagnera la transformation numérique d’Agfa. Atos fournira et gérera une grande partie des services informatiques internes d’Agfa, et soutiendra la transition numérique du groupe. En tant que leader mondial des technologies d’imagerie et de l’informatique, Agfa s’est engagé dans un ambitieux programme de transformation informatique dans le but de mettre en place une organisation numérique simple, agile et évolutive.

Dans le cadre de ce programme stratégique, Agfa bénéficiera de l’expertise historique d’Atos pour mettre en œuvre un environnement informatique innovant et moderne tout en optimisant ses coûts informatiques dans l’ensemble des pays où il opère. Atos mettra en œuvre des solutions de pointe, notamment en matière de services mainframe, d’hébergement, de gestion de l’environnement de travail, de cloud et de réseau.

Les solutions d’Atos comprendront également une gamme de services clés liés aux applications et projets de transformation visant à simplifier, normaliser et moderniser le paysage informatique d’Agfa, y compris une harmonisation des solutions ERP, CRM, RH et d’environnement de travail numérique d’Agfa. En personnalisant et en améliorant considérablement l’expérience informatique de plus de 7 000 collaborateurs d’Agfa, Atos leur permettra de bénéficier du plus haut niveau d’expérience collaborateur dans le secteur et les aidera à innover davantage au bénéfice de leurs clients.

Jean-Claude Geha, Directeur Télécom, Médias et Technologies chez Atos, a déclaré : « Nous sommes ravis d’accueillir les anciens collaborateurs d’Agfa et de les aider à faire un pas de plus vers l’avenir en mettant à leur disposition nos technologies de pointe et notre expertise. Grâce à notre partenariat, nous nous efforçons d’apporter à Agfa et à ses collaborateurs des outils innovants, par le biais d’initiatives de transformation et de technologies de nouvelle génération, afin de fournir à leurs clients les meilleurs systèmes d’imagerie et solutions informatiques. »

Dirk de Man, Directeur financier du Groupe Agfa-Gevaert, a commenté : « Nous sommes très heureux de conclure ce partenariat avec Atos. Il contribuera à accélérer la transformation globale d’Agfa, tandis que les optimisations de coûts planifiées nous permettront d’investir dans des systèmes numériques pérennes et d’améliorer encore les services que nous fournissons à nos clients. La simplification, la modernisation et la transformation numérique sont au cœur de ce partenariat. L’adéquation culturelle entre les deux entreprises garantira par ailleurs l’intégration réussie des anciennes équipes informatiques d’Agfa dans l’organisation d’Atos. »

***

À propos d’Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec 109 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de près de 11 milliards d’euros. Numéro un européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 71 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s’engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris et fait partie des indices CAC 40 ESG et Next 20.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

Contact:

Constance Arnoux | constance.arnoux@atos.net | +33 6 44 12 16 35

À propos d’Agfa

Avec plus de 150 ans d’expérience, le Groupe Agfa-Gevaert est leader dans le domaine des technologies d’imagerie et des solutions informatiques. Le Groupe répartit ses activités en quatre divisions : les solutions de radiologie, l’informatique de santé, l’impression numérique et les produits chimiques, et les solutions offset. Agfa-Gevaert développe, fabrique et commercialise des systèmes analogiques et numériques pour le secteur de la santé, pour des applications industrielles spécifiques et pour le secteur de l’imprimerie. En 2020, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 1 760 millions d’euros.

Contact Agfa

Viviane Dictus

Directrice Communication Groupe

Septestraat 27

2640 Mortsel - Belgique

Tél. : +32 (0) 3 444 71 24

E-mail : viviane.dictus@agfa.com

Johan Jacobs

Responsable Relations Presse Groupe

Tél. : +32 (0) 3 444 80 15

E-mail : johan.jacobs@agfa.com

Pièce jointe