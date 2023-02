Airbus en discussions avec Atos pour reprendre 30% d'Evidian

Paris (awp/afp) - Le géant informatique français Atos a annoncé jeudi être en discussions avec Airbus pour que le groupe aéronautique et de défense européen acquière 30% d'Evidian, la société qu'Atos doit créer pour abriter notamment ses activités de cybersécurité.

"Atos annonce avoir reçu une offre indicative d'Airbus pour conclure un accord stratégique et technologique de long terme et acquérir une participation minoritaire de 29,9% dans Evidian", affirme l'entreprise dans un communiqué.

En difficulté, Atos restructure ses activités de conseil en numérisation, cybersécurité et serveurs haute performance, les regroupant dans une nouvelle entité baptisée Evidian qu'il entend coter en Bourse au deuxième semestre et pour laquelle il souhaite s'adosser à un investisseur de référence.

L'"offre indicative" présentée par Airbus, déjà présent dans les activités de cybersécurité, est jugée "cohérente" avec le plan d'Atos, selon le groupe informatique.

"Atos ne prévoit pas d'accorder une exclusivité à Airbus, et aucune certitude ne peut être apportée quant à l'issue des négociations et à la conclusion d'un ensemble d'accords définitifs entre les parties", prévient-il toutefois.

Thales avait ainsi indiqué qu'il ne cherchait pas une prise de participation dans Evidian, mais ne cachait pas que les activités de cybersécurité de la future entité pouvaient l'intéresser.

Orange est également réputé lorgner sur les activités du périmètre d'Evidian, de même que le groupe de conseil informatique Onepoint qui a fait en septembre une proposition de reprise d'Evidian, rejetée "à l'unanimité" par le conseil d'administration d'Atos.

Le patron d'Airbus Guillaume Faury avait de son côté confirmé son intérêt pour Evidian début janvier.

Selon Atos, "la combinaison des capacités d'Airbus avec la position de leader mondial d'Evidian en matière de services de sécurité managés et de supercalculateurs permettrait de créer un acteur européen de premier plan dans le domaine de la cybersécurité et dans la digitalisation du secteur de la défense, de la sécurité publique et des infrastructures nationales critiques".

