Apax Partners a tenu des discussions initiales avec des conseillers et des investisseurs potentiels alors qu'il envisage de vendre la société italienne Lutech, ont déclaré deux sources à Reuters, ajoutant qu'une vente pourrait valoriser le fournisseur de services informatiques à environ 1 milliard d'euros (1,1 milliard de dollars).

Apax a pris le contrôle de Lutech il y a trois ans, lorsqu'il a acheté une participation majoritaire au groupe de rachat américain One Equity Partners dans le cadre d'une transaction qui a valorisé la société basée à Milan à 500 millions d'euros, a déclaré une source à Reuters à l'époque.

Une vente n'aurait pas lieu avant le premier trimestre 2025, ont déclaré les deux sources et une autre personne informée par Apax sur le sujet. Les trois sources ont refusé d'être nommées, les négociations étant privées.

Apax et Lutech se sont tous deux refusés à tout commentaire.

Bien que les sources aient déclaré qu'aucun conseiller n'avait encore été sélectionné, l'une d'entre elles a indiqué qu'un mandat de vente devrait être attribué prochainement et que des conseillers potentiels présentaient des propositions de manière informelle.

Lutech a développé son activité en fournissant des services tels que l'intelligence artificielle, le cloud, la cybersécurité, le commerce électronique, le marketing numérique et les solutions de travail à distance à des entreprises dans des secteurs allant de l'industrie manufacturière à la finance et à la mode.

Son bénéfice de base est désormais supérieur à 100 millions d'euros, ont déclaré deux des sources, ajoutant que, compte tenu des multiples industriels compris entre 8 et 10 fois le bénéfice de base, Lutech pourrait être valorisée à environ 1 milliard d'euros.

Lutech a racheté les activités italiennes du géant français de l'informatique Atos en 2022, atteignant un chiffre d'affaires combiné pro forma de 487 millions d'euros et un bénéfice de base ajusté pro forma de 66 millions d'euros, selon les diapositives de présentation de Lutech à l'époque.

Alors que la demande de services aux entreprises reste saine, les salaires plus élevés ont érodé les marges bénéficiaires dans les services informatiques, la concurrence croissante empêchant les entreprises de répercuter les coûts plus élevés sur les clients, ont déclaré les banquiers.

Cette situation favorise les fusions et les acquisitions, car les entreprises peuvent se regrouper et gagner en pouvoir de négociation ou cibler des clients plus importants, selon une étude de McKinsey, qui précise que les sociétés de capital-investissement ont un rôle de plus en plus important à jouer.

Les opérations de capital-investissement et les sorties d'investissement ont souffert au cours des deux dernières années en raison de la hausse des taux d'intérêt.

Le groupe de consultants Bain & Company estime que la valeur des entreprises encore détenues par des fonds de capital-investissement en 2023 atteindra le chiffre record de 3 200 milliards de dollars dans le monde, ce qui représente un défi pour les fonds qui doivent rembourser les investisseurs. (1 $ = 0,9303 euros) (Reportage de Amy-Jo Crowley, Valentina Za, Elvira Pollina ; Rédaction de Alexander Smith)