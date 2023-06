Les actionnaires d’Atos approuvent l’ensemble des résolutions recommandées par le Conseil d’Administration etrejettent l'ensemble des résolutions proposées par certains actionnaires minoritaires

Paris, France –Le 28 juin 2023– L’Assemblée Générale Annuelle Mixte des actionnaires d’Atos SE s’est réunie ce jour au siège social de la Société sous la présidence de M. Bertrand Meunier, Président du Conseil d’Administration.

Malgré les manœuvres de déstabilisation dont le Groupe a pu faire l’objet, notamment lors de ces dernières semaines, la démocratie actionnariale a pu s’exprimer pleinement.

C’est donc dans un contexte apaisé que l’Assemblée Générale a approuvé l’ensemble des résolutions qui lui ont été soumises et recommandées par le Conseil d’Administration, dont notamment :

les comptes sociaux et comptes consolidés de l’exercice 2022 et l’affectation du résultat de l’exercice ;

les éléments de rémunération et les avantages versés ou attribués au titre de l’exercice 2022 à l’ancien Directeur Général, au Directeur Général, au Directeur Général Délégué et au Président du Conseil d’Administration ;

la politique de rémunération des administrateurs, du Président du Conseil d’Administration, du Directeur Général et du Directeur Général Délégué pour l’exercice 2023 ;

la ratification des cooptations de Jean-Pierre Mustier et de Caroline Ruellan en qualité d’administrateurs ;

le renouvellement du mandat d’administrateur de Caroline Ruellan;

la nomination de Laurent Collet-Billon en qualité de nouvel administrateur.

Après une session de questions/réponses exhaustive, les actionnaires d’Atos ont suivi la recommandation du Conseil d’Administration d’Atos, décidée à l’unanimité, en rejetant l’ensemble des quatre résolutions A à D proposées à l’initiative de certains actionnaires minoritaires.

Le résultat détaillé des votes ainsi que la rediffusion de l’Assemblée Générale elle-même seront disponibles sur le site internet d’Atos (rubrique Investisseurs – Assemblée des Actionnaires : https://atos.net/fr/investisseurs/assemblee-actionnaires).

Renouvellement de la composition du Conseil d’Administration

À l’issue de l’Assemblée Générale Annuelle Mixte, le Conseil d’Administration d’Atos est désormais composé des 14 membres suivants : Bertrand Meunier (Président du Conseil d’Administration), Elizabeth Tinkham* (Administratrice Référente Indépendante), Vesela Asparuhova, Vivek Badrinath*, Valérie Bernis*, Laurent Collet-Billon*, Katrina Hopkins, Farès Louis, Jean-Pierre Mustier*, Aminata Niane, René Proglio*, Caroline Ruellan*, Vernon Sankey et Astrid Stange*.

Ainsi, conformément à la politique de diversité arrêtée par le Conseil d’Administration et au Code AFEP-MEDEF auquel la Société se réfère, le taux d’administrateurs indépendants s’élève désormais à 73% (calcul ne tenant pas compte des administrateurs salariés et des administrateurs représentant les salariés actionnaires conformément au code AFEP-MEDEF).

Le Conseil d’Administration réuni à la suite de l’Assemblée Générale a décidé, sur recommandation du Comité des Nominations et de Gouvernance, de modifier la composition des comités comme suit :

Comité des C omptes : René Proglio (Président), Vivek Badrinath, Vernon Sankey et Astrid Stange ;

: René Proglio (Président), Vivek Badrinath, Vernon Sankey et Astrid Stange ; Comité des Rémunérations : Astrid Stange (Présidente), Vesela Asparuhova et Valérie Bernis ;

: Astrid Stange (Présidente), Vesela Asparuhova et Valérie Bernis ; Comité RSE : Valérie Bernis (Présidente), Farès Louis et Astrid Stange ;

: Valérie Bernis (Présidente), Farès Louis et Astrid Stange ; Comité des Nominations et de Gouvernance : Elizabeth Tinkham (Présidente), Laurent Collet-Billon, Caroline Ruellan et Vernon Sankey ;

: Elizabeth Tinkham (Présidente), Laurent Collet-Billon, Caroline Ruellan et Vernon Sankey ; Comité Ad hoc : Bertrand Meunier, Valerie Bernis, Jean-Pierre Mustier, Vernon Sankey et Elizabeth Tinkham.





Bertrand Meunier, Président du Conseil d’Administration d’Atos SE, a déclaré :

« Je me réjouis de la confiance renouvelée des actionnaires à leur Conseil d’Administration. En particulier, je relèvele soutien important exprimé par les actionnaires aux propositions du Conseil de nomination et de renouvellement de Laurent Collet-Billon,Jean-Pierre Mustieret Caroline Ruellanau sein du Conseil d’Administration. Au nom de l’ensemble du Conseil d’Administration, je remercie les administrateurs ayant terminé leur mandat pour leur engagement au service d’Atos pendant de nombreuses années et pour leur contribution importante aux travaux du Conseil durant une période essentielle. Cette Assemblée Générale a aussi été l’occasion de montrer les fondamentaux solides de la gouvernance d’Atos et de faire un point d’étape sur le projet de séparation et les perspectives à venir. Le Conseil d’Administration entend poursuivre, avec son Comité des Nominations et de Gouvernance, le renouvellement de sa composition et le renforcement continu de ses compétences, en particulier dans la perspective du projet de séparation du groupe en deux entités. »

