AtoS : A suivre aujourd'hui

Atos, spécialiste de la transformation digitale, a été sélectionné par le ministère de la Santé espagnol et AENA, le gestionnaire d’aéroports local, afin de gérer et contrôler les informations essentielles des passagers voyageant en Espagne par avion. La solution digitale développée et gérée par Atos, "Spain Travel Health", permet aux voyageurs de compléter le formulaire médical obligatoire pour entrer sur le territoire espagnol et leur fournit un QR code qui sera scanné à leur arrivée.Elle fournit au ministère de la santé les coordonnées de chaque passager ainsi que des informations spécifiques sur leur voyage dans le but d'améliorer les capacités de suivi, d'établir un contact individuel ou collectif si nécessaire, et de réaliser des analyses statistiques visant à améliorer la protection des voyageurs.