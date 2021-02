AtoS : A suivre aujourd'hui

Atos a finalisé l'acquisition de Profit4SF, société néerlandaise de conseil en technologie et gestion d'entreprise spécialisée dans les implémentations Salesforce pour ses clients aux Pays-Bas. Avec cette opération qui fait suite à celles d'Eagle Creek et Edifixio en 2020, Atos réaffirme sa volonté de développer son expertise dans les technologies Salesforce à travers le monde. Sur le plan opérationnel, cette acquisition permettra d'améliorer l'offre Salesforce d'Atos en renforçant son équipe de consultants expérimentés, réunis au sein sa nouvelle Practice Globale Salesforce.



Les clients d'Atos peuvent ainsi bénéficier d'un accompagnement personnalisé pour profiter de tous les avantages de la plus grande plate-forme de gestion de la relation client au monde.



Fondé en 2013 et basé à Utrecht, Profit4SF compte plus de 30 employés, qui possèdent collectivement plus de 160 certifications Salesforce.



Reconnue comme un partenaire Salesforce Platinum aux Pays-Bas, l'entreprise a fait ses preuves dans la mise en œuvre réussie de projets Salesforce pour ses clients, en s'appuyant sur son large portefeuille de services allant du conseil au développement, en passant par l'intégration et le support.



" Je suis ravi d'accueillir Profit4SF au sein du groupe Atos. Cette opération s'inscrit parfaitement dans notre stratégie d'acquisition et renforce notre position d'expert des technologies Salesforce, tant aux Pays-Bas qu'à l'échelle mondiale. En combinant notre leadership et notre portefeuille complet avec la solide expérience de Profit4SF sur le marché des PME et sa base de clients aux Pays-Bas, nous allons apporter une valeur ajoutée immédiate à nos clients, partenaires et équipes ", a déclaré Peter 't Jong, directeur des activités d'Atos aux Pays-Bas.